Cityrumors.it - Follia sul tram: uomo getta benzina sulla moglie e accende il fuoco

Una vera e propriaquella avvenuta nelle scorse ore su undavanti a tanti passeggeri: unha datoallaSembrava una classica giornata di routine, uno spaccato di quotidianità. Come ogni domenica mattina i mezzi pubblici pullulavano di persone che si stavano spostando da una parte all’altra della città, tra la necessità di recarsi in posti per delle commissioni o semplicemente per andare in qualche posto a godersi l’ultimo giorno di un weekend di relax e serenità.sulil– Cityrumors.itUn piano che, però, ha incontrato un imprevisto impossibile da pronosticare e da immaginare. Un imprevisto che ha concretamente segnato la giornata di ieri, così come probabilmente segnerà anche i giorni che restano fino a quando non calerà la parola fine su questa vicenda.