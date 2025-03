Anteprima24.it - Foiano di Val Fortore, raduno di auto d’epoca: sfilerà la prima vettura immatricolata nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoNel ricco cartellone di eventi che ospiterà nei prossimi mesidi Val, si inserisce anche ildiche si terrà nel comune fortorino Domenica 11 maggio. L’evento, voluto fortemente dal Comune dicon in testa il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, è organizzato dal club “Ruote Storiche Benevento” del presidente Michele Benvenuto, in collaborazione con l’mobile Club di Benevento. Saranno tante leche invaderannoil prossimo 11 maggio, con collezionisti e appassionati che arriveranno da tutto il Centro Sud Italia e non solo.In modo particolare ildidisarà dedicato alla Citroen Torpedo del 1919. Infatti, dalle ricerche effettuate dal professore Michele Benvenuto, è emerso che proprio adi Valvenne acquistata, nel 1927, laCitroen Torpedo delche fucon la targa BN0001.