Flop a Venezia, Conte bocciato dai giornali per un motivo

Antonionon arriva alla sufficienza per i quotidiani sportivi principali e quello napoletano di riferimento: ecco le pagelleQuesta volta i cambi non funzionano. Antonioha provato ad un quarto d’ora dal termine a stravolgere la formazione del suo Napoli, ma ilha tenuto botta e ha retto alle sostituzioni. Sciupata la clamorosa occasione da rete di Simeone, che non è riuscito a spingere in rete l’ottimo cross di Okafor, quando mancavano pochissimi minuti al termine. Si sarebbe potuto riscattare dal gol divorato in Napoli-Fiorentina.La Gazzetta dello Sport dà 5,5 all’allenatore azzurro, criticando la gestione delle sostituzioni: “Aspetta troppo a cambiare”. Sempre sui cambi si sofferma il Corriere dello Sport, che conferma il 5,5:“Al netto della sfortuna, il problema vero è sempre il gol.