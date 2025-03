.com - Firenze: denunciato in via del Pantano, aveva un fucile e munizioni. Sequestrati

Leggi su .com

Nel pomeriggio di domenica 16 marzo 2025, un residente ha segnalato al 112 di aver avvistato un soggetto armato die che, dopo averlo riposto nel bagagliaio della propria autovettura, si stava allontanando in direzione di via delL'articoloin via delunproviene daPost.