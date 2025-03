Lanazione.it - Firenze, aggredisce la madre per avere soldi: 19enne arrestato

, 17 marzo 2025 - Unitaliano è statonel pomeriggio del 14 marzo in via di Rocca Tedalda, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe aggredito laper ottenere del denaro, strattonandola violentemente fino a farla cadere a terra. La donna, rifugiatasi in camera da letto, è riuscita a chiedere aiuto al 112 e, affacciandosi alla finestra, ha attirato l’attenzione dei poliziotti al loro arrivo. Gli agenti, entrati nell’appartamento, hanno trovato il ragazzo con un coltello in mano. Alla vista delle forze dell’ordine, ilha tentato di barricarsi in casa nel tentativo di sfuggire all’arresto, ma è stato bloccato e disarmato. Stando alla denuncia della, non sarebbe la prima volta che il figlio la minacciava e aggrediva: episodi di violenza fisica e psicologica andrebbero avanti da anni.