Fire with Fire | dal cast al finale tutte le curiosità sul film con Bruce Willis

: dalallesulconNegli ultimi anni l’attoresi è dedicato senza sosta a partecipare ad una serie didi genere d’azione e thriller. Tra questi si ritrovano titoli come Il giustiziere della notte, Survive the Night, Reprisal e il più recente Trauma Center – Caccia al testimone. Prima di questi, nel 2012, è arrivato, appartenente allo stesso genere e diretto da David Barrett, regista di celebri serie come Blue Blood e Cold Case, qui al suo primo e ad ora unico lungometraggio per il cinema. Barret esi uniscono dunque per dar vita ad unpienamente nelle loro corde, basato su tanta tensione e adrenalina.Girato nella città di New Orleans,si concentra su una complessa vicenda che vede un uomo comune contrapposto a forze criminali particolarmente agguerrite e pericolose.