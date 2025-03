Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, la moviola dei giornali: «Fabbri promosso, giusto annullare il quarto gol viola a Kean»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi darelativi alla sfida andata in scena ieri seraL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi darelativi alla sfida disputata ieri al Franchi tra, gara terminata 3-0 in favore della formazione.Nessun episodio contestato nel match del Franchi. Al 13? della ripresa annullato giustamente il gol di, che parte in posizione di fuorigioco prima di involarsi verso la porta e battere Di Gregorio. Tutti corretti i cartellini gialli.Leggi suntusnews24.com