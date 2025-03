Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, Gazzetta severissima coi bianconeri: si salvano solo loro due. Sono gli unici sufficienti della sfida del Franchi

di RedazionentusNews24, la Gazzetta dello Sport severissima coi bianconeri: si salvano solo loro due. Sono gli unici sufficienti della sfida del Franchi

Nella serata di ieri la Juventus ha rimediato un'altra pesante sconfitta sul campo della Fiorentina che fa seguito al ko interno di una settimana fa contro l'Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport soltanto due i calciatori sufficienti nel match del Franchi.

Da un lato Cambiaso, che gioca mezz'ora ma è quanto basta per creare qualche occasione degna di nota. Dall'altro Gatti, che sembra quasi sia stato risparmiato da Motta per Spalletti. Per entrambi 6 in pagella.