Ilfattoquotidiano.it - “Finalmente il nuovo stadio sarà aperto anche agli handicappati”: la gaffe di Scaroni prima di Milan-Como scatena i social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il nostro presidente ci definisce ‘’, che vergogna!“; oppure “troglodita, aggiornati“, ma“un disagiato senza rispetto e sensibilità“. Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono suidopo lafatta dal presidente rossonero, Paolo, parlando delche Inter ehanno intenzioni di costruire.Sabato 15 marzo,diche è stata vinta dai padroni di casa per 2-1, il presidente deiesi è tornato sull’argomentoai microfoni di Dazn, sostenendo che “a tutti. Alle famiglie eche qui hanno sempre problemi enormi a venire”. Sul web si sonote diverse polemiche per il termine utilizzato da. In molti sottolineano come la dirigenza rossonera non stia commettendo disastri solo sul campo, mafuori a livello comunicativo.