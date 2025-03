Lortica.it - Finale amaro per la BC Servizi: sconfitta di misura a Casale Monferrato

La BCScuola Basket Arezzo sfiora la vittoria in trasferta, ma si arrende per un solo punto alla Junior, che si impone 75-74 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo secondo.La partita si apre con i padroni di casa che mettono subito in difficoltà la SBA, realizzando cinque triple nel primo quarto e chiudendo il parziale sul 17-14. Nel secondo periodo,allunga con un break di 13-0, portandosi sul +11 all’intervallo (43-32), nonostante i tentativi di rimonta guidati da Prenga.Dopo l’intervallo, la BCreagisce con determinazione: Bischetti e Dal Pos trascinano i compagni, e al termine del terzo quarto il divario si riduce a un solo punto (54-53). Nelpunto a punto, la squadra di coach Fioravanti spreca alcune occasioni cruciali, consentendo adi rimanere avanti.