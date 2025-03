Anteprima24.it - Fiamme all’auto di un Consigliere provinciale: pista dolosa

Tempo di lettura: 2 minutiSi sospetta la matricealla base dell’incendio che ha distrutto la vettura di Franco Mazzariello, presidente del Consiglio comunale di Atripalda,e membro del direttivo regionale di Fratelli d’Italia.I fatti nella notte tra sabato e domenica quando la Mercedes di Mazzariello parcheggiata in via Manfredi è stata distrutta dallepoco prima delle due. A dare l’allarme r lcuni residenti della zona, permettendo ai vigili del fuoco di intervenire prontamente e mettere in sicurezza l’area circostante.“Il circolo Fratelli d’Italia di Atripalda esprime vicinanza e solidarietà all’amico ecomunale Franco Mazzariello per il vile attentato incendiario che ha distrutto la sua auto. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine affinché possano risalire in tempi rapidire del gesto”, afferma Antonio Prezioso, Coordinatore del circolo Fratelli d’Italia di Atripalda.