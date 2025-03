Metropolitanmagazine.it - Festa del Papà by Kaon: la selezione di Profumi, Skincare e Fragranze Casa

delseleziona per noi delle profumatissime idee regalo anche per ladel.ÆTHER – XTRÆM – Edp 50ml – €90Una fragranza intima, ma estremamente sensuale. L’alto dosaggio di Ambroxan, corrispettivo sintetico dell’Ambra Grigia, garantisce un effetto finale floreale, legnoso e muschiato.AJMAL – Leather Wood – Extrait de Parfum 100 ml Una composizione ricca e stratificata, in cui le note fruttate e speziate dell’apertura si uniscono a un cuore di note floreali e a un’avvolgente accordo cuoio nella base.ANTHOLOGIE BY LUCIEN FERRERO – Bois de Zanzibar – EdpAudace e raffinata, una fragranza che nasce dal sogno di una località caratterizzata da immensi alberi di chiodi di garofano e cannella, dalle piogge tropicali dei monsoni, dall’umidità pregna delle note legnose e speziate.