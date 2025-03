Lopinionista.it - Festa del Papà 2025: tre idee regalo da G-Shock

In occasione delladel, G-propone ilperfetto per stupirlo. Pensati per gli amanti dell’iconico brand di orologi indistruttibili e non, ecco una serie di nuovi fermatempo che combinano design contemporaneo e resistenza assoluta, ideali per ogni.Immancabile il must-have e modello eroe GM-2100, che combina la flessibilità della resina alla boldness della cassa in metallo.Tra le nuove proposte, la serie di punta dal look più classico grazie all’acciaiao è il GM-2110, dai colori vivaci ma allo stesso tempo versatiel e sofisticato.Per chi invece non vuole rinunciare al comfort ma predilige un look full metal, rimarrà sicuramente soddisfatto dai nuovissimi modelli della serie Fine Metallic: questi rappresentano la prima collezione G-ad avere un cinturino in silicone a doppio strato che, grazie alla deposizione di vapore metallico, offre una texture brillante e un finish che ricorda l’acciaio, oltre che un miglior comfort al polso.