Ferrari Hamilton parla chiaro dopo il disastro in Australia | l’annuncio preoccupa

Laha decisamente deluso le aspettative nel GP d’e le parole arrivate da parte da Lewishanno pesato tantissimo.Inizio deludente in questo Mondiale di Formula 1 per la. Charles Leclerc ha chiuso in ottava posizione, mentre Lewisha chiuso addirittura in decima.Nulla è andato secondo i piani ma neanche secondo le aspettative. Tanto che Charles Leclerc ha già dichiarato di puntare tutto su Shanghai: nonostante le difficoltà, il GP in Cina può essere il primo appuntamento utile per invertire il trend negativo dell’esordio. Ecco allora dal canto suo cos’ha invece dichiarato Lewisattirando non poco l’attenzione dell’intero ambiente legato al Cavallino Rampante.e le parole nettel’esordio difficile con lainLewisl’inizio abbastanza scioccante in, ha dichiarato senza girarci troppo intorno: “È stata una delle mie giornate più difficili, con tante procedure e meccanismi ancora da perfezionare a livello meccanico e di comunicazione e le condizioni più complicate per farlo”.