Ferrari, capito già il problema della Ferrari: tifosi gelati

La prima gara in Australia non è andata bene per le, le quali hanno già evidenziato unimportante: di cosa si tratta?Non è iniziata bene la stagione 2025 per la. La serenità delle ultime settimane, l’entusiasmo dei piloti e dei, l’ottimismo nei box, tutto è sfumato nella gara di ieri, come per incanto. I problemi, in realtà, erano già emersi durante le qualifiche di sabato, con lein difficoltà non solo a tenere il passo di McLaren, Red Bull e Mercedes, ma anche per via alcuni difetti riscontrati in pista.Lenei box in Australia (Sportnews.eu)La gara di Melbourne non ha fatto altro che confermare talitiche, con Hamilton e Leclerc in grande difficoltà, incapaci di recuperare posizioni e di offrire una prestazione convincente. La gara è andata peggio delle qualifiche.