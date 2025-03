Ilrestodelcarlino.it - Fermana in crisi nera, ora serve un miracolo

Ultima domenica senza gare ufficiali per lain vista di un rush finale che parte domenica prossima in casa con il Fossombrone, gara che inizierà ad essere preparata nelle prossime ore. Da domani infatti inizia la settimana tipo verso la sfida con gli uomini di mister Michele Fucili, il match che all’andata segno il cammino canarino. Una quasi scena muta per laarrivata al match con problemi di organico (ricordiamo la querelle sui 2006 assenti nella circostanza) che in campo si è tradotta in un 2-0 deciso anche dalla consueta ingenuità in area sotto forma di rigore concesso agli avversari. Nel post gara le parole dure di Bolzan e Paolucci e una tensione che iniziava ad affiorare. Diciassette gare dopo moltissimo è cambiato. In peggio la classifica visto che laè sempre ultima (ma ora ben più staccata) da qualche turno e indi risultati ma nel frattempo sono passati altri due allenatori, dopo Bolzan e Brini è il turno di Mirko Savini.