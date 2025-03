Lanazione.it - Fere contro la Spal senza Capuano. Sfida “a distanza“ con l’Entella

Serata tutta da vivere, con le due big in contemporanea cheno team assetati. I rossoverdi cercano a Ferrara la quinta vittoria consecutiva. La Virtus Entella, in casa, è attesa dall’insidia-derby con il Sestri Levante. La Ternana deve fare i conti con l’asdel proprio capitano, regista della difesa: "ha avuto un risentimento dopo la partita di martedì scorso – spiega Ignazio Abate – e non vogliamo rischiarlo, per averlo al topil Perugia. Per il testo stiamo bene. Giovedì ho dato un giorno di riposo alla squadra, poi ci sono stati due validi allenamenti. È la terza partita in una settimana, ma siamo pronti". Nel secondo tempo di Rimini eil Sestri è sembrata mancare un po’ di brillantezza: "Non si può essere sempre al top fisicamente e in questa parte finale vale per tutte le squadre.