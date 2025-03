Metropolitanmagazine.it - Federica Burger, chi è la moglie di Enrico Vanzina truffata dai finti carabinieri

Brutta disavventura per, ladelregista e sceneggiatore. La 85enne di origini tedesche è stata raggirata da un gruppo di truffatori che, fingendosi dei, si sono fatti consegnare tutti i gioielli e i diamanti che c’erano nella cassaforte. Era nella sua abitazione in via Fontanella Borghese quando ha ricevuto una telefonata da sedicentiche la invitavano a recarsi in caserma a causa di un incidente che avrebbe coinvolto un veicolo della famiglia.La donna avrebbe mandato in caserma un proprio collaboratore domestico. Lei è rimasta sola in casa, così come le avevano chiesto al telefono. Poco dopo, un uomo che si spacciava persi è presentato a casa sua. Diceva di essere un maresciallo e alla donna aveva detto che doveva essere risarcito il danno provocato dalla sua auto.