Oasport.it - Federica Brignone farà una gara in più alle Finali di Sun Valley: l’annuncio

Leggi su Oasport.it

Sono giorni particolarmente felici per. L’azzurra, reduce dalla nona vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulle nevi di casa di La Thuile in superG, ha praticamente ipotecato il successo della sua seconda Sfera di Cristallo della classifica generale. I 382 punti di margine nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami, infatti, sono tali che ne manchino solo 18 per la matematica certezza.Sono ancora in ballo i 400 punti delledi Coppa del Mondo, in programma dal 22 al 27 marzo a Sun Vy (USA). Su piste su cui le atlete non avranno riferimenti verranno decretati i verdetti dell’annata nel massimo circuito internazionale enon ha solo in testa la graduatoria complessiva.Visto lo straordinario percorso intrapreso nell’anno agonistico, condito dcitate nove affermazioni e da 14 podi in totale, la fuoriclasse valdostana è in ballo anche in tre classifiche di specialità: in testa in quella di discesa libera e di supergigante e in piazza d’onore in quella di gigante (-20 da Alice Robinson), nel format in cui ha vinto l’oro mondiale quest’anno a Saalbach (Austria), senza dimenticare l’argento in superG.