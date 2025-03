Oasport.it - Federica Brignone come Deborah Compagnoni: le verrà intitolata una pista da sci!

Leggi su Oasport.it

A coronamento della miglior stagione della sua carriera, in cui si è fregiata di due medaglie mondiali ed è in corsa per imporsi in tre Coppe del Mondo di specialità oltre ad aver ormai ipotecato la Sfera di Cristallo, arriva un’altra bella soddisfazione per. Domenica 30 marzo Courmayeur renderà infatti omaggio alla fuoriclasse valdostana con l’inaugurazione ufficiale di unadi sci a lei.La14 del comprensorio sciistico di Courmayeur, che porterà per sempre il nome della sciatrice azzurra, parte da quota 2.260 metri a Col Checrouit e si snoda per circa 1.500 metri sul versante Checrouit, con una pendenza massima del 45%, un dislivello di 370 metri ed un’omologazione nazionale e internazionale per tre discipline. Un riconoscimento importante per la 34enne nativa di Milano, che in passato era già stato riservato anche ad un’altra leggenda dello sci alpino italiano(a Santa Caterina Valfurva).