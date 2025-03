Fate attenzione Choc in città vestito da Topolino terrorizza la gente | si avvicina ed ecco cosa fa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni si è diffuso un crescente allarme tra cittadini e turisti a Napoli, in particolare nella zona di Via Toledo, a causa della presenza di un uomo tradache, secondo numerose segnalazioni, avrebbe assunto comportamenti molesti e, in alcuni casi, minacciosi. L’individuo, diventato virale su TikTok, è stato accusato da diversi utenti di richiedere insistentemente soldi dopo aver scattato foto con i passanti.Ma le testimonianze più inquietanti parlano addirittura di minacce dirette: “Ci ha mostrato un coltello, siamo traumatizzate a vita”, racconta una giovane su un video pubblicato sui social. Un’altra persona ha aggiunto: “Dopo avergli dato 2,5€, ci siamo lamentate del suo atteggiamento insistente e abbiamo scoperto che minaccia la”.Leggi anche: “L’abbiamo beccato”.