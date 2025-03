Sbircialanotizia.it - Farmaci, ok Ue per trattamento malattia di Crohn nei pazienti adulti

L'azienda farmaceutica Lilly ha comunicato che la Commissione Europea ha dato il via libera all'impiego di mirikizumab, un antagonista dell'interleuchina-23p19 (IL-23p19), per trattare la malattia di Crohn in fase attiva da moderata a grave. Questo farmaco è destinato agli adulti che non hanno risposto adeguatamente alle terapie tradizionali, hanno perso l'efficacia del trattamento o non tollerano tali terapie.