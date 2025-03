Lortica.it - FAREAREZZO: promesse, sicurezza e manutenzione. I motori si scaldano, le buche restano

A un anno dalle elezioni, la corsa è ufficialmente partita. E cosa c’è di meglio di un nuovo slogan, un nuovo progetto e, soprattutto, nuove? Il vice sindaco Lucia Tanti ha annunciato la nascita di una piattaforma che, tra idee e progetti, punta a raccogliere le esigenze dei cittadini. Un po’ come quelle che già conosciamo da anni, ma questa volta con più entusiasmo.L’appuntamento è fissato per il 6 aprile a Ca’ de Cio, dove si accenderanno idi questa iniziativa. Un rombo di entusiasmo che, si spera, coprirà almeno in parte il rumore delle sospensioni messe alla prova dalle strade di Arezzo. Nel comunicato, Tanti rassicura: il civismo non è un attacco ai partiti, anzi, è un’opportunità per allargare il perimetro proprio come lenelle strade.Si parla di, die di una città sempre più proiettata verso il futuro.