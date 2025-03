Serieanews.com - Fantacalcio, scambi aperti? I 5 giocatori da prendere ora

Leggi su Serieanews.com

Il vostroha una sessione diaperta per questa sosta delle nazionali? Vi indichiamo 5dain questo momento? I 5daora (SerieANews.com)La vostra lega ha aperto una sessione didurante questa sosta delle nazionali? Siete nel posto giusto! Siamo nell’ultima fermata prima del rush finale di questo2025, con sole 9 giornate che separano i fantallenatori dalla gloria o dall’oblio.Per molti, restano un’infinità di punti ancora in palio – fino a 27 – capaci di ribaltare le classifiche. Per altri, invece, è l’ultima spiaggia, quel momento da “tutto o niente” per mettere le mani sul trofeo o almeno su un posto sul podio.Mancano poche partite, è vero, e alcune leghe chiuderanno i battenti persino prima dell’ultimo turno, per scansare il caos di rotazioni in porta e turnover selvaggi.