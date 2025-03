Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona, arriva l’interrogazione parlamentare del Pd: “Contro Selvaggia Lucarelli non è spettacolo, ma la tossicità del patriarcato”

“Come può chiamarsi ‘’ una vomitata di insulti, bodyshaming e atti sessuali simulati su un cartonato che raffigura una donna?”. Se lo domanda Eleonora Evi, deputata del Pd che sui social fa sapere di voler presentare interrogazione al governo dopo gli attacchi cheha sferrato nei confronti di diversi personaggi del mondo dello– in primis– durante le due serate “Gurulandia” portate a teatro nelle città di Torino e Milano. “Non è solo preoccupante ma è inaccettabile, questo non è, non è cultura, non è intrattenimento è solo violenza verbale, è becera volgarità, è, ancora una volta, ladel”, prosegue Evi.La deputata del Partito Democratico si stupisce anche di come sia concesso adi portare un simile “show” davanti a una platea: “Non può avere un pubblico davanti cui esibirsi! Specialmente se si tratta dei grandi teatri italiani” scrive.