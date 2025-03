Quotidiano.net - Fabio Perini. Sfide e traguardi di uno Steve Jobs della Lucchesia

ESSERE VISIONARI, curiosi, vedere in anticipo lo sviluppo del Mondo. Un premio all’ingegno, all’avanguardia, alla capacità imprenditoriale e tecnologica, che ha reso possibile far diventare Lucca capitale del tissue a livello internazionale. Per queste caratteristiche la Provincia di Lucca e il Comune di Lucca, nelle persone del presidente Marcello Pierucci e del sindaco Mario Pardini, hanno tributato la prima edizione del premio all’innovazione e alla competitività al Cavaliere del Lavoro(al centro nella foto in alto). Qualcuno lo definisce loitaliano. Colui che ha inventato la tecnologia per la trasformazionecarta igienica e sanitaria, così da rendere il distretto lucchese (Lucca, Piana e Valle del Serchio) un punto di riferimento globale per quanto riguarda la costruzione di macchine per cartiere e la produzione di tissue, con multinazionali spesso ancora private che sono diventate tra le prime al mondo.