Ilgiornaleditalia.it - Fab13, Chiesi: "Vale quasi 50% investimenti nazionali in innovazione"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alla presentazione del report di Fondazione Edison, 'in contesto competitivo serve stabilità per crescere' Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Il settore farmaceutico rappresenta una punta di diamante per l'Italia e per l'Europa, sia per il contributo al benessere e alla salute dei cittadini,