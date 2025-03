Sbircialanotizia.it - Fab13, Chiesi: “Vale quasi 50% investimenti nazionali in innovazione”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il settore farmaceutico è una vera e propria eccellenza sia per l’Italia che per l’Europa. Questo ambito non solo contribuisce al benessere e alla salute dei cittadini, ma rappresenta anche un pilastro di competitività e resilienza per il sistema economico e industriale. “È fondamentale avere un sistema domestico che supporti queste aziende nel loro percorso . L'articolo: “50%in innovazione” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.