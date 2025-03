Anteprima24.it - Fa spesa in supermercato, non paga e minaccia cassiere: arrestato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ entrato in undel centro di Caserta e, come un normale cliente, ha fatto laprendendo dagli scaffali vari generi alimentari, poi si è recato verso le casse oltrepassandole senzare, nonostante un dipendente lo avesse invitato are il conto. Protagonista un marocchino 53enne senza fissa dimora, che è statodai carabinieri per rapina impropria e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.L’extracomunitario, quando è stato invitato are, è diventato aggressivo intimorendo il, prima battendo con forza un pugno sul banco cassa e poi facendo il gesto di tagliargli la gola affinché non chiamasse le forze dell’ordine. Ma il dipendente del, non appena il 53enne si è allontanato, ha contattato i carabinieri, e quando i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Caserta sono giunti sul posto, ha raccontato loro l’episodio e fornito una descrizione dettagliata del 53enne, facendo visionare ai carabinieri le telecamere del circuito interno del negozio; i militari hanno quindi riconosciuto il 53enne, non nuovo a tali condotte, e lo hanno bloccato poco dopo mentre con la bici era vicino alla stazione ferroviaria di Caserta, luogo che frequenta abitualmente.