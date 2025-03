Ilrestodelcarlino.it - Fa i cento col limite dei cinquanta, ma il velox non era omologato: gli annullano la multa

Ravenna, 17 marzo 2005 – Quando si dice che la realtà supera la fantasia. Un automobilista sfreccia a 100 km/h su un tratto di strada dove ilè 50, viene pizzicato dal telelaser e si vede recapitare unasalata: 543 euro e 6 punti in meno sulla patente. Tutto normale? Neanche per sogno. Dopo una battaglia legale durata oltre due anni, il risultato è clamoroso: non solo laviene annullata, ma il Comune, invece di incassare, deve pure pagare le spese legali. Siamo a Bagnacavallo, dove un quarantenne, assistito dall’avvocato Guido Pirazzoli, ha deciso di non piegarsi alla sanzione ricevuta il 22 febbraio 2023. Il nodo della questione? L’assenza dell’omologazione del telelaser usato dalla polizia locale. Il primo round si gioca davanti al Giudice di Pace di Lugo, che accoglie la tesi del ricorrente: senza omologazione del dispositivo, lanon vale nulla.