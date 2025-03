Oasport.it - F1, René Arnoux: “Ferrari non competitiva, McLaren dominanti e bravo Antonelli”

Il cuore batte sempre per la Rossa, ma se ci sono delle critiche da muovere non ci si tira indietro. L’ex pilota della, ha giudicato la prestazione incolore della scuderia di Maranello a Melbourne (Australia), sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.Ospite di Radio Anch’io Sport,ha parlato chiaro: “Non solo in gara, ma anche sabato nelle prove siamo stati dominati dallae da Verstappen“, le sue prime parole. “Ci siamo trovati in griglia messi abbastanza male. Il primo gran premio è sempre molto eccitante, perché capisci a che livello sei. Purtroppo siamo andati in crisi con la pista bagnata. Però le altre hanno dominato. Le duesono andate via come dei fulmini“, ha aggiunto l’ex racing driver francese, a Maranello dal 1983 al 1985.“Sul piano della competitività ancora non ci siamo, sia sull’asciutto che sul bagnato.