Oasport.it - F1, nuova direttiva tecnica della FIA: test più severi sulla flessione delle ali posteriori già in Cina

Leggi su Oasport.it

La FIA ha deciso di introdurre una, dopo aver analizzato i filmati richiesti alle squadre in occasioneprima gara stagionale in Australia, inasprendo i controlliflessibilitàaligià a partire dal Gran Premio di2025, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma a Shanghai dal 21 al 23 marzo. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale emesso dalla Federazione Internazionale.“Come è stato comunicato in precedenza, tra la finestagione 2024 e l’iniziostagione 2025, la FIA ha esercitato l’autorità che le è concessa dall’articolo 3.15.1 del Regolamento Tecnico per introdurre nuovi o più probantidi carico-deper l’ala anteriore (a partire dal Gran Premio di Spagna), l’ala posteriore superiore e la beam wing.