Oasport.it - F1, Ferrari dispersa a Melbourne: tante parole, ma il cronometro non dà ragione

, ma ilnon dà. È unachiacchierona e molto poco concreta in pista quella che lascia l’Australia e pensa alla Cina con poco ottimismo. Nel primo week end del Mondiale 2025 di F1 si voleva comprendere quale fosse il posizionamento della scuderia di Maranello rispetto alle altre e il responso è stato il seguente: quarta forza.Alla prova dei fatti, la SF-25 ha offerto una prestazione molto deludente sia nelle qualifiche che in gara, evidenziando un miglioramento rispetto al 2024 di poco conto se confrontato agli altri top team: nel time-attack solo 4 decimi, in confronto ai 5 della Red Bull di Max Verstappen, a 1?2 della Mercedes e a 1?3 della McLaren.Nel GP, dopo 32 giri, i secondi di ritardo dalla vetta erano 35. Certo, si è gareggiato con la pioggia e le condizioni erano particolari, ma il dato resta e fa preoccupare decisamente.