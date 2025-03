Oasport.it - F1, Carlos Sainz svela la causa del suo incidente in Australia: “C’è stato un problema al cambio”

Avvio di stagione molto incoraggiante per la Williams, che ha confermato i buoni riscontri dei test portando entrambe le macchine in Q3 sull’asciutto a Melbourne e conquistando un prezioso quinto posto con Alex Albon nel caotico Gran Premio d’2025, valevole come round d’apertura del Mondiale di Formula Uno. L’unica nota negativa è rappresentata dal ritiro di, fuori dai giochi per uno stranosul bagnato in regime di Safety Car a inizio gara.“Anzitutto non posso che congratularmi con Alex, ha fatto un lavoro straordinario. Guardando alla mia corsa, ho analizzato i dati e ho capito cosa ha portato al mio, per cui sono tranquillo. Si è trattato di unalmentre la vettura si trovava in modalità Safety Car. Ovviamente c’è un po’ di frustrazione, ho cercato aiutare dal box via radio per tutto il resto della corsa e sono contento di essere quantomeno riuscito a partecipare in questo modo.