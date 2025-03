Ex Greenland ennesima asta mentre procede il declino del parco di divertimenti di Limbiate

Leggi su Ilnotiziario.net

, tutto da rifare. Ancora una volta. Perso un altro anno, l’ennesimo, per chi ancora spera in un rilancio dell’area abbandonata dell’exdella Città Satellite. Fallita anche l’ultima, il presunto acquirente si è tirato indietro e non ha completato l’acquisto. Nuovaper l’ex, l’acquirente dell’anno scorso non ha saldato il .