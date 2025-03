Biccy.it - Ex fidanzata di Temptation Island contro il nuovo promo: “Non guarderò più Canale 5”

Leggi su Biccy.it

È possibile che untelevisivo provochi così tanta indignazione? Questo è proprio ciò che è accaduto ad Anna Acciardi, exprotagonista di. Da alcuni giorni, infatti,5 sta trasmettendo ildel programma di Maria De Filippi in cui vengono mostrate scene della passata edizione e vengono fornite informazioni per chi desidera candidarsi alla prossima stagione. In queste scene si vede anche Anna piangere per Alfred, il partner con cui ha partecipato e che l’ha riempita di corna. E questo, a suo dire, le avrebbe provocato uno choc. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ita)“Non sono qui per parlare di capelli e nemmeno di make-up, non ho nulla in viso” – ha esordito su TikTok – “Volevo solo fare una domandina a colui, a colei o coloro che hanno montato questa bellissima pubblicità per annunciare la riapertura dei casting per