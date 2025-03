Lapresse.it - Eurovision 2025, non solo Lucio Corsi e Gabry Ponte: questa edizione parla italiano

L’. Oltre al cantautore maremmano, in rappresentanza dell’Italia, alla St. Jakobshalle di Basilea ci saranno il DJ e producer torineseper la Repubblica di San Marino e l’estone Tommy Cash con il brano ‘Espresso macchiato’, ritratto satirico e già diventato virale delle tradizioni italiane, tra cui il caffè.A condurre la finale del 17 maggio, infine, ci sarà la svizzera, ma ormai naturalizzata italiana Michelle Hunziker, volto storico della musica e dello spettacolo nazionale e internazionale. Portabandiera tricolore a Basilea sarà, che porterà all’‘Volevo essere un duro’, in cerca dell’ottavo piazzamento consecutivo in top 10.La canzone, seconda classificata alla 75ªdel Festival di Sanremo, vincitrice del Premio della Critica Mia Martini e recentemente certificata Disco d’Oro, riprende la tradizione più pura del cantautorato