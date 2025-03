Internews24.com - Esonero Thiago Motta, se lascia quell’ex Inter è pronto: può prendere il suo posto alla Juve

di Redazione, novità su l’allenatore della Juve dopo il brutto ko con la Fiorentina,puòil suose, cosa succede all’ex centrocampista dell’oggi allenatore della Juventus? Il brutto ko di ieri contro la Fiorentina, che ha fatto seguito a quello rimediata sette giorni prima tra le mura dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta, potrebbere strascichi importanti casa bianconera. Giuntoli, giusto ribadirlo, ha confermato a gran voce lo stessoma, come riportato dGazzetta dello Sport questa mattina, non sarebbero da escludere valutazioni più approfondite nel corso delle prossime ore. La sensazione è che il tecnico resterà in ogni caso sulla panchina della Vecchia Signora, per quanto rimangono (il condizionale è d’obbligo) i nomi di Tudor e Mancini (quest’ultimo ex tecnico dei nerazzurri)finestra.