Esonero Thiago Motta: "Riunione della dirigenza della Juventus"

Il tecnicosotto accusa anche per la gestione dell’attaccante serbo e altre scelte di formazione: sfogo in direttaLa notte più buia per lanon è ancora alle spalle. Un’oscurità calata sulla squadra didall’eliminazione col PSV in Champions, proseguita con quella in Coppa Italia con l’Empoli e diventata sempre più tempestosa tra lo 0-4 storico in casa con l’Atalanta e lo 0-3 del ‘Franchi’ con la Fiorentina. I bianconeri adesso rischiano di buttare completamente la stagione non centrando neanche il quarto posto, obiettivo minimo a livello tecnico ma soprattutto finanziario. La qualificazione in Champions è vitale per lae il suo bilancio, ora ha subito il sorpasso dal Bologna e le inseguitrici si sono avvicinate. La Lazio è in difficoltà ma è a -1, Roma, Milan e Fiorentina sono lì.