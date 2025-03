Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta (Gazzetta): da non escludere valutazioni più approfondite nelle prossime ore. Ultimissime sul futuro del tecnico

La batosta di ieri contro la Fiorentina, che ha fatto seguito a quella rimediata sette giorni fa all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, è destinata a lasciare strascichi in casa bianconera. Giuntoli ha confermato Thiago Motta ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sono da escludere valutazioni più approfondite nel corso delle prossime ore. La sensazione è che il tecnico resterà sulla panchina della Juve anche per mancanza di soluzioni nell'immediato (Tudor e Mancini non si accontenterebbero di fare i traghettatori).