Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Di Napoli: «Atalanta? Inter ha meritato la vittoria su due piani. Può puntare al Triplete!»

Leggi su Inter-news.it

Arturo Di, ex calciatore ora allenatore, ha concesso un’vista-News. La corsa scudetto, le ambizioni Champions dei nerazzurri, il settore giovanile e il mercato sono stati i temi affrontati.Di, sarà Bayern Monaco-ai quarti di finale di Champions League. Con quali chances si presentano i nerazzurri al doppio confronto con i bavaresi?L’arriva a questo appuntamento in ottima forma. È una squadra con una forte identità. Il Bayern è solido e vanta grandi individualità. Sono molto fiducioso per la nostra!L’non ha nascosto di ambire alladi tutte le competizioni stagionali in cui è ancora in corsa. Ritiene che ve ne siano i presupposti? Le piace la mentalità trasmessa alla squadra?Il club fa bene a dichiarare l’obiettivo del, perché la squadra ha le qualità per puntarci.