Amica.it - Equinozio di primavera, è tempo di rinascita: quando cade

Si avvicina quel momento dell’anno che simboleggia storicamente la: l’diquest’anno è giovedì 20 marzo, giornata in cui la durata del giorno è uguale a quella della notte e che segna l’inizio dellanell’emisfero settentrionale.di, cosa significa eL’tradizionalmente simboleggia equilibrio,e rinnovamento, un momento di trasformazione e di celebrazione della vita in tutte le sue forme. Durante l’il giorno e la notte hanno la stessa durata, rappresentando un momento di perfetto equilibrio tra luce e oscurità, spesso interpretato come un simbolo di armonia tra opposti: yin e yang, vita e morte, conscio e inconscio.Nelle culture più antiche, l’disegnava il ritorno della vita dopo l’inverno ed era il momento in cui i campi tornavano fertili, gli alberi fiorivano e gli animali uscivano dal letargo.