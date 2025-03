Thesocialpost.it - Entrano in una villetta abbadonata e scoprono due cadaveri: «Marito e moglie, morti da mesi»

Tre giovani appassionati di urbex – l’esplorazione di edifici abbandonati – si sono trovati di fronte a una scoperta macabra in unaapparentemente disabitata a Parona, un piccolo comune in provincia di Verona. Mentre esploravano la zona di Monte Ricco, al confine tra i comuni di Verona e Negrar, sono entrati in una casa e hanno trovato i corpi di due persone senza vita.I dueappartenevano a una coppia di anziani, i cui corpi erano ormai mummificati, con il decesso che sembrerebbe risalire a circa treprima. Le indagini sono state affidate alla Questura di Verona, e la Procura ha ordinato l’autopsia per chiarire le cause della morte.L’ipotesi più plausibile è che la coppia sia stata vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata da un camino acceso per riscaldarsi.