Enogastronomia, la Camera di Commercio Irpinia Sannio porta i suoi vini al 57° Vinitaly

Ladiha organizzato una conferenza stampa per presentare la partecipazione deidel territorio alla 57ª edizione ditaly, la più prestigiosa manifestazione dedicata al mondo del vino, che si terrà a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. L’incontro si svolgerà a Benevento il 18 marzo alle ore 11:00, presso la Sala Convegni delladi, in Piazza IV Novembre, 1.Il territorio dell’e delè da sempre sinonimo di eccellenzacola, con produzioni che affondano le radici in una tradizione secolare, unite a un’innovazione costante per garantire qualità e sostenibilità. Durante la conferenza stampa, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della filiera viticola illustreranno il programma di partecipazione alla fiera e gli obiettivi della presenza irpino-sannita ataly.