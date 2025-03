Lanazione.it - Emilia-Romagna: un territorio da scoprire in bici tra cultura ed eventi internazionali

L'è una terra che sorprende per la sua straordinaria varietà di percorsi cicloturistici, offrendo agli appassionati delle due ruote l'opportunità di immergersi in un patrimoniole, paesaggistico ed enogastronomico unico. Pedalando attraverso questa regione, si possonocastelli ben conservati, caseifici dove nasce il celebre Parmigiano Reggiano, prosciuttifici rinomati per il Prosciutto di Parma, salsamenterie, teatri storici, musei d'arte e del cibo, festival letterari e spettacoli, oltre alle incantevoli spiagge e alle rilassanti terme. Un mondo vivo e pulsante, attraversato da percorsi cicloturistici che si snodano tra borghi affascinanti e paesaggi mozzafiato. La regione è nota per la Food Valley, dove la tradizione culinaria si fonde con l'eccellenza agroalimentare, e per la Motor Valley, patria di marchi automobilistici leggendari.