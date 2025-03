Avellinotoday.it - Emergenza idrica in Irpinia: le associazioni Arci, Legambiente e Libera unite per un Consiglio pubblico dell'acqua

Leggi su Avellinotoday.it

L’che sta colpendo la nostra provincia in questi mesi non è solo un problema ambientale, ma una vera e propria questione sociale ed etica. In una situazione che mette a dura prova la nostra comunità e le risorse naturali, è urgente trovaree soluzioni che rappresentino un.