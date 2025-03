Anteprima24.it - Emergenza Idrica in Irpinia: appello di Libera, Arci e Legambiente

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’che sta colpendo la nostra provincia in questi mesi non è solo un problema ambientale, ma una vera e propria questione sociale ed etica. In una situazione che mette a dura prova la nostra comunità e le risorse naturali, è urgente trovare delle soluzioni che rappresentino un cambio di rotta rispetto alla gestione dell’acqua nella nostra Provincia.L’acqua è la risorsa fondamentale ,è la vita stessa per tutti gli esseri viventi, ed è compito nostro custodirla con saggezza, amore e giustizia.Le associazioni, insieme alle tre realtà Episcopali della nostra Provincia e con le Diocesi di Avellino, Ariano e Sant’Angelo, intendono lanciare unforte e condiviso. In un contesto in cui le risorse idriche vengono sempre più minacciate da un cambiamento climatico che esige risposte rapide ed efficaci e da una gestione spesso poco saggia e irresponsabile della risorsa acqua, è necessario rispondere con un impegno comune.