Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Parsi: “Conservo la sensazione incredibile dell’Ade. L’amore? Anche se stanco e anziano, ti dà lo slancio più forte”

se sei, ti dà lopiù”. Sta diventando più romantico di una puntata di Uccelli di rovo, più avvolgente di una zuppa calda in una sera di inverno. Si tratta della promozione del libro a quattro mani La vita due volte (Rizzoli) scritto dal politologoe dalla giornalista Tiziana Panella. La coppia più vellutata della tv ripercorre i mesi che hanno seguito l’infarto che ha coinvoltopiù di un anno fa. Le riflessioni dopo la paura, i legami del cuore che si riannodano dopo la tempesta, “il racconto di un’eccezione che sfugge alle statistiche mediche, e di un amore che mette in discussione quelle anagrafiche”, scrive VanityFair che ha pubblicato una lunga intervista ai due autori.Che poi si tratta di un 63enne e di una 56enne. Più che una coppia “anziana”, andrebbe detto matura, ma fa nulla, anzi tutto fa brodo: si va dalla Panella attratta dama che “se mi parla di Putin mi alzo e me ne vado”, ai tentativi da parte didi acquistare un anello di fidanzamento in Bulgaria per poi chiedere alla compagna di sposarsi.