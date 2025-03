Nuovasocieta.it - Elisa Claps, 15 anni fa il ritrovamento dei resti a Potenza

Era il 17 marzo 2010 quando nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, nel centro di, venivano ritrovati idi, la ragazza di 16scomparsa il 12 settembre del 1993 dal capoluogo lucano. La giovane era uscita di casa la mattina dicendo che avrebbe visto un’amica per andare a messa insieme e che sarebbe tornata per pranzo. Ma così non fu. In realtà nelle ore che precedono la sua scomparaavrebbe incontrato proprio vicino alla chiesa della Santissima Trinità un amico che voleva darle un regalo per aver superato gli esami di riparazione al liceo classico: Danilovo. Un amico più grande di lei, Danilo aveva 21, e che di lei si era invaghito fino a corteggiarla con insistenza. Così d’altronde faceva con tutte le ragazze che gli piacevano, come ricostruiranno poi gli investigatori scoprendo chevo portava sempre con sé delle forbici per tagliare di nascosto ciocche di capelli alle ragazze che gli piacevano, che conservava preziosamente legate con nastri in una scatoletta in camera sua.