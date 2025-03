Biccy.it - Eliminato dal GF, chi esce tra Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila: risultati dei sondaggi

Mancano solo due settimane alla finale del Grande Fratello, i gieffini in gioco sono sempre meno e stasera uno di loro sarà. Nell’ultima puntata a finire in nomination sono stati:Cainelli,Prestes,Martinez,Minghetti eGatta. Uno di loro potrebbe abbandonare la casa definitivamente, bonus permettendo, visto chehanno la possibilità di tornare in gioco.Chi sarà il prossimodal Grande Fratello?Stando aideisu siti e forum dedicati al reality di Canale 5 la concorrente più votata saràPrestes, seguita daGatta, mentre a rischio c’è. Anche questa volta le cose cambiano radicalmente su Twitter, dove la Cainelli risulta essere addirittura la preferita, grazie ai voti delle fan di Zeudi Di Palma.